Fiamme e fumo nella notte, tre auto distrutte a Pozzallo

Tre auto in fiamme nella notte a Pozzallo, nel Ragusano. L’incendio si è sviluppato tra la notte di domenica e lunedì e stando alle prime informazioni sarebbe partito da una Golf parcheggiata in Via Napoli, di proprietà del titolare di un centro scommesse.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di polizia di Modica. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Ulteriori dettagli sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

