Modica Alta, svaligiati tre locali: si presuppone che sia opera della stessa banda

Hanno agito in piena notte convinti di non essere intercettati. E così è stato visto che, al momento, non si hanno tracce degli autori di tre furti che si sono registrati la notte scorsa a Modica Alta, che si suppune siano opera della stessa banda.

Potrebbero essere le registrazioni del sistema di videosorveglianza installato nella zona dei furti a dare qualche indicazione sull'identità delle due persone nei prossimi giorni.

I tre furti si sono registrati in via Loreto Gallinara. Presi di mira una sala scommesse, la sede di un circolo ricreativo ed un esercizio commerciale. I malviventi per agire si sono materialmente camuffati.

La notizia completa nell’edizione Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE