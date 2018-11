Nasce un movimento dei sindaci della provincia di Ragusa, il Pd perde altri pezzi

Sindaci in prima linea per un nuovo movimento politico già in avanzato stato di incubazione. La provincia di Ragusa si rivela, ancora una volta, laboratorio politico grazie all'idea alla quale hanno lavorato da settimane noti esponenti del centrosinistra, del Partito democratico in particolare.

C'è entusiasmo attorno ad un progetto volto a dare centralità, nell'area euro-mediterranea, alla terra iblea. In prima fila nomi di spicco, tutti vicini al Pd fino a poco tempo fa. Da Giorgio Massari ad Enzo Giannone sindaco di Scicli, a Roberto Ammatuna alla guida della città di Pozzallo, a Sebastiano Gurrieri, primo cittadino di Chiaramonte Gulfi, al già sindaco di Comiso ed ex parlamentare regionale Pippo Di Giacomo, a Luciano d'Amico.

