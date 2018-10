Mense scolastiche a chilometro zero, cresce il cibo di qualità a Ragusa

Cibo buono, a chilometro zero, servito nelle mense scolastiche di Ragusa. Questa la rivoluzione del servizio di refezione, dove è in aumento la qualità del cibo senza alcun aggravio dei costi per le famiglie.

Il nuovo servizio, presentato ieri dall'assessore all’Istruzione, Giovanni Iacono, sarà gestito per due anni dall'Ati Ristora Food & Service e Gran Menù. Offriranno 1.600 pasti giornalieri, con un costo di 3,81 euro Iva inclusa (la base d'asta era di 4,5 euro, l'Ati ha offerto un ribasso del 18,65%).

