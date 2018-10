Si schiantano con l'auto contro un muro vicino Modica, tre ragazze ferite: una in gravi condizioni

Sulla strada provinciale Modica-Frigintini tre ragazze sono rimaste ferite schiantandosi con l’auto su cui viaggiavano. L'urto è stato molto violento. Le vittime sono state immediatamente soccorse e sono state prestate loro le prime cure.

Una di loro è stata trasferita in elisoccorso al «Trauma center» dell’ospedale Cannizzaro di Catania, in prognosi riservata. Le tre erano a bordo di una Fiat 500 quando per cause ancora da accertare l’auto ha finito la sua corsa contro un muro.

