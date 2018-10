Forti raffiche di vento a Comiso, danneggiato il tensostatico

Il vento ha imperversato per più di 24 ore su Comiso. Molti i danni. Tra l’altro il vento ha sollevato le fiancate laterali del tensostatico di contrada Crocilla. Per evitare danni maggiori (altri si erano verificati anche nelle settimane precedenti) si è preferito aprire le fiancate. La struttura sportiva (la più recente tra quelle realizzate in città) era stata completata, collaudata ed inaugurata nel maggio scorso.

Ad oggi, l’impianto sportivo viene utilizzato in maniera parziale. Manca, infatti, l’impianto di illuminazione e l’allaccio elettrico, che si sta completando in queste settimane. Nel frattempo, l’impianto viene già utilizzato per gli allenamenti di due società sportive, la storica Olympia basket e la neonata Jukà, una società sportiva sorta di recente in città.

