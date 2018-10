Maltempo a Modica, quasi 2 milioni di danni

L'area sud orientale iblea in ginocchio per il nubifragio di domenica notte che ha danneggiato strade, edifici privati ed opere primarie, in maniera più invasiva, nei territori di Modica e Scicli.

La giunta del sindaco Ignazio Abbate ieri ha deliberato, con procedura d’urgenza, la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale. L'atto è corredato da una relazione con la quale vengono quantificati in un milione e 750 mila euro i danni.

Nel dettaglio un milione e 200 mila euro saranno necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza del patrimonio stradale, 400 mila euro per i danni agli edifici pubblici, 100 mila euro per quelli alla rete fognaria mentre le opere eseguite in somma urgenza per rimozioni e smaltimenti di materiali sono per 50 mila euro.

