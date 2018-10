Stazione passeggeri di Pozzallo, troppi ritardi

Ritardi, irregolarità ed inadempienze. Queste le motivazioni alla base della rescissione del contratto per i lavori della stazione passeggeri di Pozzallo, sita al porto. Provvedimento assunto dopo le diffide e l'ultimatum che il Libero Consorzio comunale di Ragusa, ex Provincia regionale, ha fatto pervenire al «Consorzio Stabile Aedars Scars» nonché all’impresa designata per l’esecuzione dei lavori «La Ferrera Costruzioni» con sede a Gagliano Castelferrato che sono state segnalate anche all’Anac, l'Associazione nazionale anti corruzione.

Il passaggio successivo alla rescissione del contratto è il collaudo delle opere già realizzate.

