"Educazione alla legalità", il progetto della polizia destinato agli studenti del Ragusano

"Educazione alla legalità" è il titolo del progetto della polizia di Stato destinato agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Ragusa, in programma per l’anno scolastico 2018/2019. L'obiettivo è quello di contrastare i fenomeni di devianza giovanile più diffusi in ambito scolastico e per questo, la polizia ha programmato le attività rivolte a studenti, genitori e docenti.

Il questore di Ragusa, lo scorso venerdì, ha incontrato, presso i locali del commissariato, i dirigenti scolastici delle scuole di Vittoria, illustrando le varie fasi del progetto e le modalità attuative dello stesso.

Durante l’anno verranno programmati degli incontri con gli studenti, in orario scolastico, a cui parteciperanno funzionari della polizia di Stato dotati di competenze specifiche in materia di stupefacenti e in relazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. I relatori spiegheranno anche l’utilizzo della nuova applicazione “Youpol”, un’App ideata da specialisti del settore per segnalare in tempo reale reati di spaccio e fenomeni di bullismo.

Il questore La Rosa oggi ha incontrato i dirigenti scolastici di Comiso e domani sarà la volta ci quelli di Modica.

