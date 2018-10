Scicli, sequestrata una discarica abusiva di 4 mila metri quadri

È stata individuata e sequestrata una vasta area di circa 4000 metri quadri in contrada Dammusi a Scicli, usata come discarica abusiva. I carabinieri di Scicli, con i colleghi del Nucleo operativo ecologico di Catania, hanno controllato l'area dove era presente un ingente quantitativo di rifiuti stoccati.

Al termine delle operazioni è scattato il sequestro penale per l'intera area. Il provvedimento è stato trasmesso alla procura di Ragusa e notificato alla ditta ed al Comune di Scicli. I militari hanno verificato che che era stata costituita un'area di primo stoccaggio dei rifiuti ingombranti dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune di Scicli, senza le necessarie autorizzazioni che devono essere rilasciate dagli enti preposti alla gestione della materia ambientale.

L'ispezione ha consentito di accertare la presenza di numerosi rifiuti sia speciali non pericolosi che speciali pericolosi, in buona parte di tipo tecnologico. Il terreno è di proprietà di un uomo di 68 anni del luogo, che ha affidato il terreno alla ditta di raccolta rifiuti. Al termine delle operazioni è scattato il sequestro penale per l'intera area. Il provvedimento è stato trasmesso alla procura di Ragusa e notificato alla ditta ed al Comune di Scicli.

