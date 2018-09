Maltempo, allerta in provincia di Ragusa: violenta mareggiata a Sampieri

E’ allerta a Sampieri, frazione marinara di Scicli, per una violenta mareggiata che sta investendo la borgata dal pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti Protezione civile, Polizia locale, carabinieri e le squadre di operai del Comune al fine di transennare il lungomare Miramare. Sul posto il sindaco Giannone, l’assessore Carpino e i dirigenti dell’ufficio tecnico.

"Si raccomanda ai cittadini di mantenere la massima distanza dal lungomare e dalle aree limitrofe, evitando atteggiamenti di curiosità e il desiderio di filmare gli eventi calamitosi, ancora in corso di svolgimento - si legge in una nota del Comune di Scicli -. L’evolversi del ciclone marino sarà monitorato durante tutta la notte". Il sindaco di Scicli ha vietato, da ora e per le prossime ore, sino a nuove disposizioni, l’accesso ai luoghi entro i 200 metri dal fronte mare lungo tutto il litorale di Sampieri.

