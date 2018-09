Incidente mortale a Modica, scontro tra tre auto: 24enne perde la vita

Tragico incidente ieri sera intorno alle 21,15. A perdere la vita il modicano Mattia Lasagna, 24 anni. L'incidente è accaduto all'altezza del viadotto Nino Avola sulla strada provinciale 126, che porta a Modica Alta. Lasagna era alla guida di una Fiat 500.

Da una prima ricostruzione il conducente dell'auto, per cause in via d'accertamento, avrebbe perso il controllo e si è scontrato con una Lancia Musa guidata dal modicano C. G., di 34 anni, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Modica. Alla guida di un'Alfa 149 c'era una altro modicano di 65 anni che non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Una delle cause dell'incidente potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia, anche se la dinamica è ancora tutta da accertare.

I tre veicoli sono stati sequestrati della polizia stradale di Ragusa che ha effettuato i rilievi.

