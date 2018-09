Incidente a Ragusa, pirata della strada travolge un uomo di 62 anni e lo uccide

Un 62enne romeno è stato trovato morto in strada in contrada Bruscè, a Ragusa, ieri sera. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato travolto e ucciso da un’auto pirata il cui conducente sarebbe poi scappato senza prestare soccorso alla vittima.

A trovare l’uomo agonizzante sono stati alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Egli scorsi giorni una donna di 31 anni è stata investita da un pirata della strada, ma i carabinieri in poche ore hanno identificato l'automobilista che si era dato alla fuga a Brolo. Si tratta di un uomo di 39 anni originario del luogo che è stato arrestato per lesioni personali stradali gravissime aggravate dalla fuga.

L’incidente è avvenuto su lungomare Luigi Rizzo. Un’auto ha investito la trentunenne che stava camminando sul ciglio della strada. Il conducente non si è fermato a dare soccorso alla donna ferita ed è scappato.

