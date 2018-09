La morte di Jacopo Palazzolo, la Procura archivia l’indagine

Non è stata riscontrata la necessità di ulteriori accertamenti diagnostici e investigativi per accertare il decesso di Jacopo Palazzolo, il 14enne morto a seguito dei gravi traumi riportati nell'incidente in cui è rimasto coinvolto nell'azienda zootecnica di famiglia.

I funerali si terranno oggi alle 10,30 alla Chiesa Madre di San Pietro. Il giovane è morto a seguito delle grave lesioni riportate nell'addome e nel torace dalla carica di un bovino.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE