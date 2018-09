Piante di marijuana, hashish e denaro in casa a Frigintini: un arresto

Scoperta una piazza di spaccio a Frigintini. I carabinieri così dopo qualche servizio di osservazione e pedinamento hanno trovato dall’esterno dell’abitazione due piante di marijuana. Così i due militari in borghese hanno suonato il campanello ed il giovane gli ha subito aperto la porta con in mano uno spinello.

È scattata la perquisizione domiciliare. I militari hanno trovato oltre alle due piante in giardino altri 15 grammi di marijuana, un ramo di marijuana steso per l’essiccazione, 70 grammi circa di hashish e due bilancini di precisione, un coltello ed il tagliere utilizzato per il taglio dello stupefacente ed il confezionamento in dosi per la vendita e 200 euro in banconote da 20.

Le piantine saranno inviate al laboratorio analisi per la quantificazione del principio attivo contenuto. Il ventottenne è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

