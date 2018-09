Bovino incorna un ragazzo di 15 anni a Modica, morto in ospedale

Un bovino ha incornato e ucciso nel pomeriggio un ragazzo di 15 anni in una zona rurale a Modica. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore ma purtroppo è deceduto qualche ore dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni

I carabinieri stanno effettuando tutte le indagini del caso. A chiamare i soccorsi sono stati i parenti del ragazzo, che hanno trovato il quindicenne ferito a terra. Dopo la corsa in ospedale, che purtroppo si è rivelata inutile.

Iacopo Palazzolo, questo il nome della vittima, è stato aggredito al bovino in contrada Torre Palazzelle; il bovino gli ha procurato profonde ferite. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma il ragazzo non ce l'ha fatta.

