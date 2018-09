A Ragusa in arrivo più di 7 mln di euro per il rifacimento delle strade

Il Libero Consorzio comunale si rivela motore di economia riuscendo ad attrarre una grossa fetta di finanziamenti che arriveranno dalla Regione con i fondi del «Patto per il Sud». Due i settori di intervento, 7,7 milioni di euro per il rifacimento di alcune strade provinciali e 10 milioni per interventi nel campo dell'edilizia scolastica.

Grande soddisfazione per questi risultati. «La Regione, con il governo Musumeci, si sta riservando grandi attenzione - commenta il commissario Piazza - i segnali sono chiari ed incontrovertibili. Nel giro di qualche settimana abbiamo avuto finanziato 7,7 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali, oltre ai progetti per l’adeguamento sismico e gli interventi strutturali in alcuni istituti scolastici per 10 milioni di euro".

