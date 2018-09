Ragazzo scomparso da 11 giorni a Chiaramonte Gulfi, la mamma: "Aiutateci, ha bisogno di cure"

Da undici giorni non si hanno notizie di Joele Bonfiglio, 15enne originario di Lentini e ospite della casa alloggio per minori di Chiaramonte Gulfi. Il ragazzo si è allontanano dalla comunità e non è più tornato, nel frattempo la mamma Emanuela Pollina ha scritto un appello su Facebook chiedendo aiuto per ritrovare il ragazzo.

«Per troppe ore sono stata in silenzio - scrive la madre - aspettando un tuo ritorno a casa o una telefonata: invece è stato tutto invano». La donna spiega anche che il figlio ha bisogno di farmacia: «Chiunque lo vedesse chiami i carabinieri, o mi contatti: Joele è in serio pericolo e va aiutato». Ulteriori dettagli sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE