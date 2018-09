Basket, La Virtus Ragusa si prepara per la nuova stagione cestistica

La Virtus Ragusa prepara il debutto nella nuova stagione cestistica con l'intento di confermare quanto di buono fatto nelle ultime stagioni e con la voglia di migliorarsi per centrare nuovi traguardi.

"Sarà una Virtus Ragusa tutta da scoprire quella della prossima stagione - ha dichiarato Alessandro Vicari, presidente della società - ci saranno grandi cambiamenti nel roster che giocherà il prossimo campionato di basket di Serie C Silver. Voglio ringraziare i nostri giovani giocatori Karim Idrissou e Ugo Simon che si sono contraddistinti nella passata stagione e che hanno preso il volo verso parquet importanti come quelli di Avellino e Bologna".

"Alcune defezioni invece non erano state preventivate ma la Virtus Ragusa - continua il presidente Vicari - intende fare bene anche nella stagione che sta per partire mettendo in campo tutte le energie e gli sforzi per dare continuità ai risultati raggiunti nelle ultime due stagioni".

La campagna di rafforzamento non è ancora terminata e c'è ancora tempo per nuovi arrivi: "Il mercato di Serie C non è ancora chiuso e siamo seriamente intenzionati a rinforzare la squadra. Intanto ripartiamo dalle conferme di Vito Ferlito, Giuseppe Carnazza, Aldo Vacirca, Giulio di Natale e di Giorgio Canzonieri. Voglio ringraziare vivamente i ragazzi per l’attaccamento alla maglia e per aver accettato la scommessa lanciata dalla società".

