Marijuana e hashish nello zaino, arrestato un giovane a Ragusa

Nasconde marijuana e hashish nello zaino e si aggira con fare sospetto in via Di Vittorio a Ragusa. Così un giovane è stato notato e perquisito dai carabinieri. Una pattuglia dell’aliquota radiomobile ha notato un giovane nei pressi del carcere. Il ragazzo appena ha visto i militari ha iniziato a camminare passo più svelto. L’atteggiamento ha immediatamente destato sospetti e i carabinieri lo hanno seguito e fermato. Il ventunenne ha immediatamente mostrato segni di nervosismo ed ad un controllo in banca dati è risultato già avere una segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti.

La perquisizione sul posto ha consentito ai militari di trovare nello zaino del ragazzo circa 37 grammi di marijuana e 3 di hashish. A casa del ragazzo sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e del materiale per la suddivisione ed il confezionamento in dosi della droga.

Il ventunenne ragusano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. La droga ed il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati per le successive analisi e per la distruzione.

