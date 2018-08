L’arca santa di San Giovanni Battista attraversa i quartieri di Ragusa

Due ali di folla ad aprire la solenne processione con il simulacro di San Giovanni Battista, patrono della città e della diocesi di Ragusa. Una processione solenne, con l'Arca santa, accompagnata dalle autorità e da tantissimi fedeli. La giornata clou dei festeggiamenti, nel giorno del martirio del Battista, è iniziata con la messa presieduta dal vescovo, Carmelo Cuttitta, in Cattedrale. A concelebrare con lui anche il ragusano monsignor Giambattista Diquattro, Nunzio apostolico in India e Nepal. In prima fila le autorità cittadine, alle quali il vescovo Cuttitta ha rivolto il suo saluto.

