Ryanair sospende da sabato i collegamenti Comiso-Roma

Niente collegamenti aerei tra Comiso e Roma dall'1 settembre: Ryanair ha deciso di chiudere i voli in partenza da Roma per l’aeroporto «Pio la Torre» per due mesi.

Le rotte per Roma, come scrive Francesca Cabibbo sul Giornale di Sicilia, riprenderanno dal 28 ottobre ma il collegamento non sarà più con Fiumicino ma con Ciampino. Intanto, nelle ultime ore, si susseguono voci della proposta di un’altra compagnia aerea disponibile a portare i propri aeromobili a Comiso per Roma e Milano.

