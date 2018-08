A Ragusa via al tesseramento della Lega

Si è tenuta ieri in via Leonardo da Vinci, di fronte al palazzo dell’Inps, l’avvio ufficiale dei tesseramenti per tutto il territorio del Libero consorzio comunale di Ragusa, alla presenza del responsabile territoriale ed enti locali della Lega Gabriele Amore, candidato sindaco di Modica alle ultime amministrative.

Amore ha spiegato nei dettagli le modalità del tesseramento per coloro che volessero cominciare con la prima tessera da "socio sostenitore" un cammino di attivismo e militanza nel partito del leader, attuale vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Il responsabile territoriale ha voluto chiarire che non esistono cariche di partito e che nessuno ha facoltà di autoreferenziarsi o millantare eventuali incarichi pena l’esclusione dal partito stesso. L’unico responsabile e autorità politica della Lega oggi in Sicilia ha solo un nome, quello del commissario regionale senatore Stefano Candiani, che è oggi anche sottosegretario al Viminale.

