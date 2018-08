Ragusa, da settembre raccolta differenziata anche nella zona industriale

La Cna comunale di Ragusa ha di nuovo incontrato l’Amministrazione comunale sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti nella zona artigianale e nell’area industriale. Erano presenti il sindaco, Peppe Cassì, titolare anche della delega all’Ambiente, con i dirigenti di settore, Francesco Scrofani (Tributi) e Giuseppe Giuliano (Ambiente). La Cna, invece, era rappresentata dal presidente comunale, Santi Tiralosi, con il responsabile organizzativo, Antonella Caldarera, e dal responsabile territoriale dell’Ambiente, Giuseppe Brullo.

Presenti anche i rappresentanti dell’Ati che gestisce il servizio, Maurizio Busso e Augusto Baracco. La raccolta differenziata, a partire dal 3 settembre, sarà effettuata anche sui territori delle aree in questione, come previsto d’altronde dal capitolato d’appalto.

Questo significa che, in questi giorni, l’Ati distribuirà i mastelli agli opifici i cui titolari saranno chiamati a effettuare la raccolta così come previsto dall’apposito calendario. Il servizio sarà effettuato porta a porta. Inoltre, sono state poste le basi per una revisione del regolamento vigente della Tari allo scopo di venire meglio incontro alle esigenze delle imprese. "Ringraziamo il sindaco Cassì e l’amministrazione comunale - afferma il presidente Tiralosi con il responsabile organizzativo Caldarera - per essere venuti incontro alle sollecitazioni della nostra associazione di categoria. Auspichiamo che il servizio possa partire con tutti i crismi e che, in caso di anomalie, possano verificarsi ulteriori confronti al fine di registrarlo nella maniera migliore".

