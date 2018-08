L’amministrazione comunale di Scicli, comune in provincia di Ragusa, ha approvato gli atti di gara e l’avviso pubblico relativo al Piano alienazione immobili del Comune.

Sono 16 gli immobili che il Comune mette in vendita a privati. Tra questi l’ex macello comunale di contrada Canfoli è in vendita per 477.100 euro e l’ex edificio scolastico di Caselunghe a Cava d’Aliga per 256 mila euro.

Sul sito dell’amministrazione tutti i dettagli.

