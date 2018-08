Cantieri di lavoro, in arrivo 2,5 milioni per la provincia di Ragusa

L’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro ha approvato il decreto di finanziamento relativo al piano di riparto per i cantieri di lavoro per i Comuni aventi diritto. A darne notizia l’onorevole Orazio Ragusa il quale chiarisce che in provincia di Ragusa sono state interessate tutte e dodici le realtà territoriali esistenti con una destinazione di risorse economiche di poco inferiore a 2,5 milioni di euro.

Questo il dettaglio Comune per Comune. Ad Acate 5 cantieri finanziabili per un importo complessivo di 147 mila euro, cinque anche a Chiaramonte Gulfi per un importo di 147 mila euro. Sette i cantieri finanziabili a Comiso per la somma di 205 mila euro, 4 a Giarratana per 117 mila euro, sette a Ispica per un importo di 205mila euro.

E, ancora, 8 a Modica per l’ammontare di 235 mila euro, 4 a Monterosso Almo per 117 mila euro, 7 a Pozzallo per 205 mila euro, 12 a Ragusa per 352 mila euro, 5 a Santa Croce Camerina per 146 mila euro, 7 a Scicli per 205 mila euro e 12 a Vittoria per 352 mila euro.

"Si tratta di un piccolo ristoro economico per centinaia di famiglie - sottolinea Ragusa - niente affatto trascurabile in un periodo molto difficile come questo. E ritengo che sia molto da apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo regionale che è riuscito, in pochi mesi, a sbloccare la complessa questione burocratica che stava alla base della mancata partenza dei cantieri in questione".

"È, dunque, opportuno ringraziare il governatore Nello Musumeci e l’assessore Mariella Ippolito per l'impegno profuso e per l’attenzione che continuano a riservare alla provincia di Ragusa. Non si pretende, ovviamente, di dire che tutti i problemi saranno risolti ma un piccolo aiuto a chi ha necessità di lavorare, questo sì, potrà essere dato".

Toccherà adesso ai Comuni avviare le procedure relative per dare attuazione ai cantieri di lavoro utilizzando i contenuti della legge regionale di riferimento, la numero 3 del 2016.

