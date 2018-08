Incidente ad Acate, perde la vita una ragazza di 23 anni: auto contro un muro

Ancora un incidente mortale in Sicilia, ancora una vittima in un agosto di sangue sulle strade. Una giovane di 23 anni di Acate, Greta Celeste, ha perso la vita mentre era a bordo della sua Fiat Punto lungo la strada Acate-Macconi.

Un incidente autonomo, le cui cause sono in via di accertamento. La ragazza ha perso il controllo dell'auto che ha sbattuto contro un guard rail e poi contro un muro. Il corpo si trova all'obitorio dell'ospedale Guzzardi di Vittoria.

