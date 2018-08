Controlli nel weekend nel Ragusano, tre arresti

Weekend di Ferragosto di lavoro per i Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa. Nel corso di uno dei controlli svolti nella provincia presso un esercizio commerciale di vendita di generi alimentari sito a Scoglitti, i militari hanno accertato che il titolare, V.A. di anni 72, si era abusivamente allacciato alla rete elettrica usufruendo dell’energia necessaria al funzionamento della sua attività senza che la stessa venisse regolarmente registrata dal contatore Enel.

Per questo motivo veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Intensa è stata anche l’attività di contrasto al traffico di stupefacenti, nel corso della quale sono state sequestrate oltre 30 dosi di stupefacenti, rinvenute nel corso di perquisizioni veicolari e personali effettuate a bordo di autovetture, fermate nel corso di posti di blocco specificatamente predisposti sulle principali arterie urbane ed extra - urbane del territorio, oppure bloccate nel corso di controlli volanti di auto con a bordo soggetti già noti ai militari per i loro precedenti penali. I soggetti trovati in possesso delle dosi di sostanze stupefacenti rinvenute e sequestrate, sono stati segnalati alla locale Prefettura come assuntori di tali sostanze, mentre a Vittoria, in Piazza Manin, è stato tratto in arresto per spaccio di stupefacenti il tunisino Mohamed Moshabi, di 32 anni, sorpreso mentre cedeva hashish a un altro soggetto. E’ stato trovato in possesso di altri 15 grammi della stessa sostanza e di denaro contante frutto dell’attività di spaccio già portata a termine.

L'attività di controllo dei militari del Comando Provinciale di Ragusa ha riguardato anche il comprensorio modicano, ove a Scicli è stato tratto in arresto il pluripregiudicato albanese Artur Lecini di 31 anni che, dopo essere stato espulso dal territorio nazionale nel 2017 su disposizione della Prefettura di Caltanissetta, aveva fatto nuovamente ingresso in Italia senza autorizzazione. E’ stato arrestato per violazione delle normative del Testo Unico dell’Immigrazione e associato alla casa circondariale di Ragusa.

