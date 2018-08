Comiso, c’è il via libera dal Consiglio: pagamenti dilazionati per l’acqua

La prima rata del canone idrico, a Comiso, si pagherà il 30 settembre; il saldo e la seconda rata dovranno essere versati entro il 30 ottobre. Il consiglio comunale ha ratificato, con voto unanime, la decisione dell’amministrazione comunale di dilazionare i termini di pagamento del canone idrico, inizialmente previsto per il 30 giugno e poi prorogato al 15 luglio. Il canone era particolarmente esoso poiché quest’anno – contrariamente all’anno precedente – il pagamento non era stato diviso in due tranche.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE