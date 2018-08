Litiga in spiaggia col suo vicino d’ombrellone, va in auto, prende una pistola scacciacani e minaccia il vicino d’ombrellone.

E’ accaduto in un lido di Pozzallo. I bagnanti, impauriti, hanno chiamato i carabinieri, che hanno portato l’uomo in caserma e l’hanno denunciato per minaccia aggravata.

