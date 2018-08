Ospedale Giovanni Paolo II, l'Asp di Ragusa riavvia l’iter per il trasferimento

L'ospedale «Giovanni Paolo II» aprirà finalmente entro il mese di settembre? Le rassicurazioni si sono susseguite, e da più parti, ma ad oggi non c'è ancora nero su bianco. Se un indizio, però, vale già come mezza rassicurazione «scritta», allora vale la pena dare un'occhiata all'albo pretorio dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, dov'è stata pubblicata una delibera. È il conferimento dell'incarico di responsabile unico del procedimento per una gara da 270 mila euro per l'affidamento del «servizio di trasloco per l'ospedale Giovanni Paolo II». La somma, come previsto in delibera, servirà anche per altri traslochi necessari alle varie strutture dell'azienda sanitaria provinciale per la durata di due anni.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE