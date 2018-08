Il romeno morto in ospedale a Vittoria, l'autopsia esclude l'omicidio

La polizia di Stato di Ragusa ha fatto luce sulla morte di un romeno senza fissa dimora di 59 anni deceduto ieri in ospedale a Vittoria dopo aver riferito agli agenti di essere stato malmenato da due suoi connazionali con i quali viveva in casolari abbandonati.

Ma l'autopsia ha stabilito che con molta probabilità l’uomo è morto per un arresto cardiaco causato da una broncopolmonite trascurata, escludendo comunque un nesso causale tra la lite intervenuta 24 ore prima e la morte.

Il medico legale non ha rilevato segno di violenza ad eccezione di qualche escoriazione: nulla che potesse collegare la morte come conseguenza di un trauma o altre violenze. I due, rintracciati dalla polizia, hanno confermato agli investigatori di avere avuto una lite due giorni prima ma di non aver fatto del male al loro amico, sono stati indagati per lesioni lievi e sono stati rimessi in libertà.

