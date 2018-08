Marina di Modica, donna sviene sulla spiaggia per una pallonata in testa

Nella frazione balneare modicana è tornato il tormentone della scorsa estate: pallonate su ignari bagnanti sicuri che l'uso del pallone in spiaggia, anche per questa stagione, sarebbe stato off-limits.

Una signora, intenta tranquillamente a godersi la frescura dell'acqua nel mare di Marina di Modica, è stata raggiunta da una pallonata in testa. Il duro colpo ha provocato la perdita dei sensi e, per mera fortuna, non le ha provocato danni ben più seri. I dettagli nel Giornale di Sicilia in edicola.

