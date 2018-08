Incidente in scooter, il sindaco di Santa Croce Camerina ricoverato in ospedale

Il sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, si trova ricoverato all'ospedale Civile di Ragusa dopo essere vittima venerdì scorso di un incidente stradale. Come riporta il Giornale di Sicilia, il primo cittadino era a bordo del suo scooter quando per cause in corso di accertamento è stato investito, in pieno, da un'automobile.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, la vettura con alla guida la donna dopo essere uscita dall’incrocio ha tamponato, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, lo scooter. Il primo cittadino è finito sull’asfalto, procurandosi contusioni sparse in alcune parti del corpo. Le sue condizioni non sono gravi e il ricovero nell'ospedale ragusano è legato all'intento dei medici di porlo in osservazione clinica.

