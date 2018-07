Sbarco dei 450 migranti, l'hotspot di Pozzallo è pieno: ricollocamenti fermi, forse domani i primi 50

Hotspot di Pozzallo ancora pieno dopo lo sbarco di 7 giorni fa di 447 migranti sbarcati dalla nave 'Protector' di Frontex e dalla nave 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza.

Finora sono andati via, con destinazione le comunità protette in Sicilia, 101 minorenni non accompagnati. Al momento nell’hot spot vi sono 338 migranti e i ricollocamenti con gli altri Paesi europei non sono scattati.

Secondo quanto si apprende, domani dovrebbe arrivare a Pozzallo una delegazione francese per attivare la partenza di una cinquantina di migranti con destinazione Oltralpe.

© Riproduzione riservata