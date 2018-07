Incidente sulla Comiso-Pedalino: auto si ribalta, grave un giovane di 25 anni

Incidente stradale sulla Comiso-Pedalino nella notte tra sabato e domenica, a restarne coinvolto il 25enne G.C. che al momento si trova in prognosi riservata a Palermo e lotta tra la vita e la morte.

Come riporta il Giornale di Sicilia, il giovane stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici per festeggiare il compleanno della sorella. Ancora da accertare le cause dell'incidente, potrebbe essere stato un colpo di sonno a fargli perdere il controllo dell'auto che è andata a sbattere contro un muro laterale per poi ribaltarsi.

