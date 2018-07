Cioccolato di Modica, entro il 30 settembre il riconoscimento del marchio Igp

Il cioccolato di Modica diventerà Igp entro il 30 settembre. Questo il termine ultimo annunciato ieri dopo l'incontro che si è tenuto fra i responsabili del Consorzio tutela cioccolato di Modica, il sindaco Ignazio Abbate ed i rappresentanti del Csqa, la società di certificazione attiva nei settori dell’agroalimentare, dei beni di consumo e della ristorazione. Passaggio necessario in vista della conclusione dell’iter di registrazione del marchio di tutela che dovrebbe, in assenza di opposizioni, concludersi il prossimo 8 agosto. Data, questa, scaturita dalla pubblicazione della richiesta di Igp nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 159/32, che prevede la certificazione tre mesi dopo questo atto ufficiale.

