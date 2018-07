Fabrizio Ilardo eletto presidente del Consiglio comunale di Ragusa

Elezione al primo turno di presidente e vicepresidente del consiglio comunale di Ragusa che per la prima volta è composto da 24 consiglieri. Maggioranza compatta. A guidare l'assemblea sarà Fabrizio Ilardo, il suo vice è Maria Malfa, quindici voti - quelli che appartengono alla lista CasSindaco - ottenuti da ciascuno. Seduta di insediamento del consiglio comunale ieri, ed a gestire i lavori, nella prima parte, Mario Chiavola, consigliere anziano, quello che ha ottenuto più voti, con il collega di partito Mario D'Asta. Solo Giovanna Licitra ha rinunciato, al seggio in consiglio comunale decidendo per l'opzione di rivestire la carica di assessore in modo esclusivo. Al suo posto subentra Corrada Iacono. Gli altri due cosiglieri, Salamone e Rabito svolgeranno doppio ruolo.

