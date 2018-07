Ragusa, 14 patenti ritirate per eccesso di velocità nel fine settimana

Tolleranza zero per gli automobilisti indisciplinati nel Ragusano, dove sono state ritirate 14 patenti di guida ad altrettanti automobilisti indisciplinati, colpevoli di gravi infrazioni. Gli agenti della sezione di Polizia Stradale, allo scopo di contenere il numero degli incidenti gravi che si verificano nel territorio di propria competenza hanno rafforzato i controlli nelle ore strategiche, ossia in quelle fasce orarie dove la statistica indica che si verificano il numero più elevato di incidenti. E poi c’è da contrastare alcuni comportamenti tra i più pericolosi alla guida di un veicolo, quali l’eccesso di velocità ed i sorpassi in curva, le telefonate alla guida.

