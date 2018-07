Pallavolo, la Pvt Modica si rafforza: arriva anche Enzo Sgarlata

Non si ferma il mercato di rafforzamento della Pvt Modica che oltre a migliorare il reparto atlete, punta al meglio anche per quanto riguarda il settore tecnico. Il ds Giuliana Di Emanuele non si concede pause e nelle scorse ore ha centrato un altro obiettivo mettendo nero su bianco con Enzo Sgarlata che torna a lavorare al fianco di coach Corrado Scavino dopo averlo fatto già nell'avventura al «maschile» con la Volley Modica del riconfermato tecnico delle biancorosse.

A dare il benvenuto a coach Sgarlata è il vice presidente della Pvt, Simone Cicero: «Tutti noi accogliamo nella nostra famiglia con gioia e felicità Enzo Sgarlata – dichiara il dirigente biancorosso - apprezzandone la sua competenza. Sono sicuro che riuscirà a dare una grossa mano d'aiuto a coach Scavino con la sua grande professionalità».

