Danneggia una casa vacanze, turista inglese arrestato a Modica

È stato arrestato dalla polizia di Modica un cittadino naturalizzato britannico che è andato in escandescenza danneggiando la casa in cui era ospite, insieme alla moglie, per trascorrere le vacanze a Marina di Modica.

Aveva avuto diverse discussioni con il proprietario della casa e in particolare aveva distrutto parte dell’impianto di illuminazione e frantumato alcune suppellettili ed alcune piante facenti parte dell’arredo.

Il proprietario ha chiamato la polizia e l’uomo perdendo il suo tradizionale aplomb inglese ha inveito contro di loro e li ha colpiti. A questo punto lo hanno bloccato e arrestato.

© Riproduzione riservata