Tentano furto in una villa, due ladri arrestati a Comiso

La tempestiva segnalazione fatta da un cittadino al «113» della polizia ha consentito agli agenti del commissariato di Comiso di sventare un furto e arrestare due persone. Giovedì mattina, intorno alle 9,30, una pattuglia veniva dirottata laddove era stata segnalata la presenza di una coppia che si era introdotta in una villa della zona residenziale.

In questo modo gli agenti riuscivano a cogliere di sorpresa il comisano Andrea D’Angelo, 31 anni, mentre l’altro, riconosciuto per Paolo Scafidi, 36 anni, di Vittoria, riusciva a darsi alla fuga raggiungendo un’Audi A3, parcheggiata nelle immediate adiacenze dell’edificio. La segnalazione via radio al Commissariato di Vittoria permetteva ad un altra pattuglia della polizia di rintracciare la vettura e con esso il suo conducente.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE