Prostituzione, scoperta e chiusa un'altra casa a luci rosse a Ragusa

Gli agenti della Squadra Mobile della polizia di Stato hanno individuato e chiuso una "casa a luci rosse" in Via Picardi, nell'ambito dell’ultima fase di una vasta operazione denominata "Alto Impatto".

Sono state chiuse in meno di una settimana ben 6 "case a luci rosse". Tutte le attività portate a termine dagli investigatori hanno avuto come impulso la segnalazione da parte di cittadini.

In quest’ultima occasione il controllo è stato effettuato in Via Picardi dove sono state identificate due cittadine cubane in possesso di regolare permesso di soggiorno. All’interno un cliente italiano che stava per pagare la prestazione sessuale appena consumata.

Anche questa volta la segnalazione era giunta da parte di un cittadino residente in zona ed essendo molto circostanziata l’intervento è stato effettuato in poco meno di due ore. Le donne e il proprietario dell’immobile sono stati diffidati dal continuare ad esercitare l'attività di meretricio.

