Migranti, trovata marijuana in un centro d'accoglienza a Ragusa

La Squadra Mobile di Ragusa ha effettuato controlli presso tre centri di accoglienza per migranti, 2 a Ragusa ed 1 a Giarratana, già interessati in passato dalla presenza di spacciatori tra gli ospiti.

Dalle perquisizioni e controlli con i cani poliziotto è stato possibile rinvenire, presso uno dei due centri di Ragusa, delle dosi di marijuana pronte per la vendita. In questa occasione non è stato possibile individuare il reale detentore in quanto la droga era stata nascosta in alcune parti comuni.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà distrutta per disposizioni della Procura della Repubblica iblea.

