A Chiaramonte Gulfi una giornata per ricordare l’incendio che distrusse la pineta

«Quel trenta giugno non lo dimentichiamo». Un anno fa l’incendio che ha distrutto gran parte della pineta di Monte Arcibessi, a Chiaramonte Gulfi. Una giornata dedicata alla «memoria» di ciò che è stato, ma anche alle mille domande inevase del territorio. Un anno dopo, la situazione della pineta è rimasta eguale, le aziende che hanno subito danni attendono ancora. A Chiaramonte Gulfi è sorto un anno fa, subito dopo quell’immane distruzione, il «Comitato 30.06 Bene Comune». Per non dimenticare e per tenere accesi i riflettori su ciò che è accaduto si è tenuta alla villa comunale una importante manifestazione, denominata «Tavolo Tecnico Memoria».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE