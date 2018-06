Furti in casa a Modica, ladro incastrato dalle impronte su una bottiglia di whisky

Avrebbe messo a segno diversi furti in abitazione nel periodo delle vacanze natalizie a Modica, riuscendo a portare via una refurtiva del valore di 30 mila euro via. Ma il ladro è stato incastrato dalle impronte su una bottiglia di liquore.

I carabinieri della stazione di Modica hanno arrestato Salvatore Roccasalva, modicano, di 45 anni.

Le indagini sono partite dopo diverse denunce di furto in abitazioni di campagna in contrada Balata Minusa, avvenuti la notte della vigilia di Natale dello scorso anno.

All’interno di due delle case svaligiate su numerose suppellettili ed elettrodomestici furono rinvenute alcune impronte, che lo sprovveduto ladro di Natale aveva lasciato. In particolare, su una bottiglia di noto whisky rubata nella prima abitazione e lasciata nella seconda. Le impronte sono state inviate ai laboratori di dattiloscopia del Ris di Messina, dove con accurate tecniche digitali vengono confrontate nei celebri punti di sovrapponibilità, e da lì un’accurata relazione tecnica inviata dagli esperti dell’arma all’autorità giudiziaria iblea.

Il pm che ha diretto le indagini, ritenendo che ci fossero gravi indizi di colpevolezza e valutata la completezza del quadro probatorio, ha richiesto l’emissione della misura cautelare. La refurtiva che ammontava ad oltre 30.000 euro è stata parzialmente trovata.

L’uomo al termine delle formalità è stato portato nel carcere di Ragusa dove sconterà un anno e sette mesi di reclusione.

© Riproduzione riservata