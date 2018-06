Scicli, stop alle discariche nell’area di Cuturi

L'area di Cuturi, San Biagio e Truncafila diventa zona agricola. Addio discariche, quindi, in questa porzione del territorio sciclitano già pesantemente «provata» dalla presenza di due discariche, San Biagio e Petrapalio di cui la prima ha ospitato per anni i rifiuti non solo di Scicli ma anche quelli di Modica, Ispica e Pozzallo con gravi danni all'ambiente, alla salute dei cittadini ed alle casse dell'ente.

Approvata nello scorso fine settimana, dal Consiglio comunale, la variante urbanistica che trasforma da zona «E4» a «E1» l'area di Truncafila e Cuturi adottata dal Consiglio nel 2015 e non portata a termine nel proseguo dell’azione amministrativa durante il periodo della recente gestione commissariale dell'ente.

