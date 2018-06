Amministrative a Ragusa, scelti gli assessori: ora è caccia agli indecisi

I due candidati in corsa per la poltrona di sindaco di Ragusa sono arrivati a Palazzo di città quasi in contemporanea. Al secondo piano del Comune hanno espletato le formalità con il vice segretario generale, Francesco Lumiera, e il personale degli uffici.

Uno uomo e una donna sia per Peppe Cassì, ex cestista, sostenuto da tre liste civiche e da Fratelli d'Italia, sia per Antonio Tringali, presidente del consiglio comunale e candidato del Movimento 5 stelle. Cassì ha indicato Raimonda Salamone e Gianni Giuffrida, mentre Tringali ha scelto Tiziana Vitale e Alberto Di Mulo. Per entrambi i candidati la scelta è caduta su una commercialista e su un ingegnere.

