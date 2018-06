Giallo a Chiaramonte Gulfi: uomo trovato morto con una ferita d'arma da fuoco al volto

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in una frazione di Chiaramonte Gulfi, nel ragusano. Avrebbe una profonda ferita al volto provocata da un colpo d’arma da fuoco.

La vittima, un commerciante, è stata ritrovata dal padre, allarmato dal fatto che il figlio non si fosse presentato al lavoro. Non è esclusa l’ipotesi dell’incidente perché il 43enne aveva l’abitudine di pulire le sue armi, regolarmente detenute, e non si esclude che possa essere partito un colpo accidentale.

© Riproduzione riservata