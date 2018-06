Trovato in possesso di hashish e marijuana, bengalese arrestato a Modica

Operazione antidroga nel centro storico di Modica: la polizia ha controllato e identificato 19 persone e arrestato il 23enne bengalese, M.R., pregiudicato con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti.

A seguito di mirati controlli in piazza Campailla, le forze dell'ordine hanno sorpreso il giovane mentre stava per cedere della droga a un altro uomo. I poliziotti lo hanno bloccato e perquisito trovando nella tasca destra dei pantaloni un involucro in cellophane trasparente, contenente della marijuana.

Nella tasca sinistra invece sono stati trovati un tritaerba a forma di tamburo per revolver e 100 euro in contanti. Successivamente è stata perquisita anche l'abitazione del bengalese dove all'interno del comodino della camera da letto sono stati trovati oltre 4 grammi di hashish. L'uomo è stato così arrestato dalla polizia.

